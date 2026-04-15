Детская музыкальная школа в Электростали откроется в 2026 году

В городе Электросталь, по адресу улица Николаева, дом 11, идет реконструкция детской музыкальной школы. На сегодняшний день в двухэтажном здании площадью 1729,8 квадратных метров практически завершены черновые работы, включая бетонирование и подготовку металлокаркаса.

Сейчас каркас обрабатывают огнезащитным составом изнутри, а в будущем планируется провести обработку и снаружи. На первом этаже делают обшивку из гипсокартона и акустических панелей с заполнением из специальных теплоизоляционных материалов толщиной 100 мм. Одновременно ведут работы по отделке потолков на первом и втором этажах.

В левом крыле демонтирована крыша для замены стропильной системы. Подготовлено все необходимое для перекрытия кровли металлочерепицы и утепления пространства под ней. В ближайшее время специалисты установят окна. Параллельно продолжают работать над разводкой отопления и вентиляции. Внутренняя канализация уже готова.

Строительная готовность объекта составляет около 65%. Ремонт проводят по государственной программе Московской области и финансируют за счет средств регионального бюджета. Ожидается, что обновленная детская музыкальная школа откроет свои двери для учеников в 2026 году.