Детская музыкальная школа в Электростали обновится после капремонта

В городском округе Электросталь на улице Николаева, 11, продолжается капитальный ремонт детской музыкальной школы. Согласно сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта достигла 45%.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это соответствует задачам нацпроекта «Семья».

Пресс-служба ведомства информирует, что на объекте уже завершены демонтажные работы. Сейчас специалисты занимаются общестроительными и отделочными работами, ремонтом кровли и фасада, а также монтажом инженерных коммуникаций.

Площадь школьного здания составляет 1729,8 кв. м. В ходе капитального ремонта будет проведен демонтаж старых конструкций, замена оконных блоков, возведение внутренних перегородок, установка вентиляционных коробов, утепление и покраска стен, заливка и укладка пола, установка новых дверей, сантехнического оборудования и осветительных приборов. Также запланированы работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Для музыкальной школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленная музыкальная школа должна в 2026 году.