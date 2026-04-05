Детская музыкальная школа № 3 в Серпухове отметила 35-летний юбилей

Детская музыкальная школа искусств № 3 в Серпухове 4 апреля отпраздновала 35-летний юбилей. Педагогов и учащихся поздравили заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева и депутат окружного Совета Алексей Батогов.

В школе обучается 395 учащихся, 136 из них — по предпрофессиональным программам. Занятия проходят не только в стенах школы, но и на базе общеобразовательных учреждений. В школе открыты отделения фортепиано, струнных, народных инструментов (включая ансамбль ложкарей), духовых инструментов, клавишного синтезатора, академического и эстрадного вокала. Растет популярность эстрадного направления: скоро откроется отделение электрогитары, в планах — ударная установка. Для детей от 4 до 6 лет работает программа раннего эстетического развития «Волшебные нотки».

Выпускники поступают в профессиональные учебные заведения и приводят уже своих детей. Учащиеся и коллективы школы — лауреаты городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.

В школе работают 37 преподавателей, среди них — заслуженные работники, 30 человек имеют высшую квалификационную категорию. Руководит учреждением Елена Кочеткова.