Детская лыжная гонка прошла в Серпухове

Большой лыжной гонкой проводили зиму в Серпухове. XIII детский лыжный праздник на призы мастера спорта международного класса Марины Фирсовой прошел 28 февраля на трассе спортивного комплекса «Красные крылья».

Гонка собрала около 600 юных лыжников. Среди них было много начинающих спортсменов, для которых эти соревнования стали первыми. Участников ждали профессионально подготовленные трассы, отличная погода и музыкальное сопровождение.

Перед стартом спортсменов поприветствовал мастер спорта по лыжным гонкам Павел Жестков.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поблагодарил за организацию праздника и многолетнюю поддержку детского спорта в округе спортивную школу «Зубренок» и инициатора гонки, тренера спортшколы Марину Фирсову.