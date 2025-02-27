Детская лыжная гонка пройдет в Одинцове 1 марта

Состязание пройдет в субботу, 1 марта, в живописном Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха и станет частью традиционных масленичных развлечений.

Детская гонка предусмотрена для участников разных возрастных групп. Например, для детей, рожденных в 2019 году и младше, а также для тех, кто родился в 2018-2017 годах, дистанция составит 600 метров. Участники 2016-2015 и 2013-2013 годов рождения будут состязаться на более длинной дистанции — в 1200 метров.

Каждый юный спортсмен, финишировавший в гонке, получит медаль, которая станет символом их участия и достижений. Кроме того, всех ждут вкусные блины с горячим чаем. Не обойдется и без развлекательной программы, которая порадует всех участников: будут игры, танцы, песни и различные мастер-классы.