Детская летняя спартакиада по разным видам спорта стартовала в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Мытищинском городском округе организовали летнюю детскую спартакиаду по разным видам спорта. Открыл спартакиаду турнир по бадминтону, который прошел на стадионе в центральном парке округа.

Игры по бадминтону провели на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке Мытищ. 12 команд разделили на четыре группы с помощью жеребьевки. Игроки каждой группы состязались по круговой системе, зарабатывая очки и занимая место в основной сетке плей-офф. В финале команды состязались на вылет.

Первое место заняла команда «Ультра» под руководством инструктора по спорту Михаила Громова. Почетное второе — у команды «Гранд-2», руководитель которой инструктор Павел Индюшкин. А третье место досталось команде «Гранд-1» под руководством Павла Индюшкина.

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