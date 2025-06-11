Детская летняя оздоровительная кампания началась в Коломне

В Городском округе Коломна началась первая смена в детских пришкольных лагерях. На базе образовательных учреждений в Коломне и Озерах открылись 35 муниципальных лагерей с дневным пребыванием, где ребята могут активно и с пользой провести время.

В управлении образования округа отметили, что такие лагеря особенно полезны для младших школьников: здесь дети не только интересно проводят летние каникулы, но и заводят новых друзей, участвуя в разнообразных мероприятиях. Программы включают спортивные занятия, творческие кружки, экскурсии, познавательные игры и квесты.

В общей сложности в летней оздоровительной кампании 2025 года в Коломенском округе отдохнут свыше пяти тысяч детей и подростков от старшего дошкольного возраста до 17 лет. Помимо пришкольных лагерей, в муниципалитете функционируют загородные оздоровительные лагеря и военно-патриотические смены.