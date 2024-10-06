Детская интерактивная программа ко Дню города прошла в библиотеке Подольска

В честь Дня города Центральная библиотека Подольска организовала насыщенную программу мероприятий, которая привлекла множество горожан. В рамках празднования состоялась презентация «Подольского альманаха», интерактивная программа «Зингер в Подольске», библиоурок «От села Подол до наших дней», а также пешеходная экскурсия «Новый старый город» и викторина по истории города «Это наш с тобой Подольск!».

Для всех желающих была доступна уникальная возможность собрать краеведческие пазлы «Исторические личности в Подольске».

«Нашим читателям очень нравятся такие интерактивные мероприятия, они с удовольствием участвуют и легко справляются с заданиями», — рассказала заведующая библиотекой Елена Дмитрова.

Посетители библиотеки могли поучаствовать в программе в течение всей недели. Самые эрудированные участники были награждены книгами и наборами открыток. Для тех, кто не смог посетить презентацию «Подольского альманаха», была проведена экскурсия по выставке, посвященной 25-летию издания. Экскурсанты узнали об истории альманаха и его авторах, а также поделились своими впечатлениями о прочитанном.

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