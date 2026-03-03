Детская инклюзивная гонка прошла в Пушкино

На стадионе «Труд» в Ивантеевке состоялась детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья». Мероприятие, организованное Фондом «Единая Страна» под патронажем паралимпийца, шестикратного чемпиона Паралимпийских игр и Заслуженного мастера спорта Сергея Шилова, уже десять лет является настоящим символом единения.

Главная и самая ценная особенность «Лыжни здоровья» заключается в ее инклюзивном формате. На одну дистанцию выходят как юные спортсмены без ограничений по здоровью, так и дети с особыми потребностями. Возраст участников на этот раз варьировался от трех до одиннадцати лет.

«На трассе царила особая энергетика: здесь не только соревновались, но и делились переживаниями, подбадривали друг друга, вместе радовались финишу. Для многих юных лыжников этот заезд стал не просто проверкой спортивных сил, но и важным этапом эмоционального роста, моментом, когда они обретают веру в себя и свои возможности», — сообщили организаторы.

«Лыжня здоровья» — проект всероссийского масштаба, который постепенно расширяется, охватывая новые регионы. Сейчас гонка проходит уже в девяти субъектах Российской Федерации, в числе которых такие территории, как Сахалин, Камчатка, Удмуртия, Татарстан и Московская область.