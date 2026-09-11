Детская художественная школа в Подольске вошла в топ-20 в Подмосковье

Подольская школа искусства попала в двадцатку лучших учреждений дополнительного образования региона. Оценка шла по десяткам критериев — от качества преподавания до достижений воспитанников.

История этой школы началась в 1966 году. За это время выросло не одно поколение художников. Сегодня здесь обучаются более 500 детей. Только с начала 2026 года юные художники привезли более 230 наград с областных, всероссийских и международных конкурсов.

«Подольские школы искусств — это не просто учреждения дополнительного образования, а настоящие центры творческого роста, где раскрываются таланты и формируются будущие профессионалы. Спасибо всем, кто вкладывает душу в это важное дело, вы делаете Подольск по-настоящему творческим и живым городом!» — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Более 25% выпускников школы связывают свою будущую профессию с творчеством, поступая в специализированные учебные заведения.