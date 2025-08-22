Детская больница в Подольске получила 18 тысяч доз вакцины от гриппа

В городском округе Подольск начали ставить прививки от гриппа. Первая партия вакцины отечественного производства «Ультрикс Квадри» объемом 18 тысяч доз уже поступила в детскую больницу.

Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Чтобы выявить противопоказания, перед вакцинацией ребенка осмотрит врач-педиатр.

Специалисты детской больницы предлагают защитить организм противогриппозной четырехвалентной инактивированной вакциной «Ультрикс Квадри». Прививку рекомендуют делать учащимся образовательных учреждений и студентам. Вакцина подходит малышам в возрасте от шести месяцев и старше, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями.

Также прививка необходима страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, инфицированным вирусом иммунодефицита человека.

Препарат формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через восемь-двенадцать дней, а защита сохраняется до года.