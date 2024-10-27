Детская библиотека в Чехове отметила 75-летний юбилей

В городском округе Чехов на празднование юбилея Детской библиотеки собрались читатели и сотрудники администрации округа.

«Юбилей сегодня отмечает весь городской округ Чехов. Когда вы празднуете день рождения, это день рождения, который объединяет нашу семью — родителей, друзей, близких, знакомых. День рождения, который празднует сегодня библиотека — это все читатели», — сказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

Бывшего руководителя библиотеки Татьяну Фатееву тоже пригласили на торжество. Она с теплотой вспомнила годы работы и рассказала о них юным читателям.

«Я десять лет отработала в школе учителем русского языка и литературы. И так сложилось, что я стала заведующей детской библиотекой в городе Чехове. У нас был и детский театр, и мероприятия, и встречи с интересными людьми», — поделилась Татьяна Фатеева.

Для гостей мероприятия читатели библиотеки подготовили творческие номера.