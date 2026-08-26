Детсад в Ольявидове сохранит группу для воспитанников в Дмитровском округе

Администрация разъяснила ситуацию с детским садом в деревне Ольявидово. Учреждение продолжит работу с 1 сентября, все дети обеспечены местами.

Дошкольное отделение «Дубна плюс» Рыбненской школы посещают 29 детей, девять из них в сентябре станут школьниками. В саду останутся 20 воспитанников, еще пять ребят будут зачислены с нового учебного года. Таким образом, с 1 сентября группу будут посещать 25 детей.

Детский сад рассчитан на 140 мест, однако фактическое количество воспитанников сегодня значительно меньше проектной мощности, поэтому формировать несколько малокомплектных групп нецелесообразно. При этом сокращение количества групп не повлияет на условия пребывания детей: ежедневно с группой будут работать три воспитателя и помощник воспитателя.

В очереди числятся 11 детей в возрасте от трех месяцев до двух лет семи месяцев, но ни одному из них место с 1 сентября не требуется — в заявлениях родителей указаны более поздние даты желаемого зачисления.

Таким образом, потребность семей, которым детский сад необходим с начала нового учебного года, полностью закрыта. При увеличении числа воспитанников вопрос о количестве групп будет пересматриваться исходя из фактической потребности.