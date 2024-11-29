Детсад в Ленинском округе стал лидером инклюзивного образования в России

Детский сад № 27 в поселке Боброво Ленинского городского округа стал лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2024». Он победил в номинации «Лидер в организации инклюзивного образования».

Конкурс прошел в Санкт-Петербурге в рамках VIII Всероссийского образовательного форума «Невская Образовательная Ассамблея».

«Для нас это выдающееся достижение стало возможным благодаря нашей неизменной приверженности к самосовершенствованию, расширению профессиональных горизонтов и получению ценного опыта от ведущих экспертов в области образования», — сказала заведующая детского сада № 27 «Бобренок» Марина Иноземцева.

Конкурс проходил в два этапа. В финале, когда детский сад в Ленинском округе представил свою программу инклюзивного образования, заведующей Марине Иноземцевой присвоили диплом лауреата «Лучший менеджер в образовании — 2024».

Отметим, в июле 2024 года учреждение «Бобренок» стало лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад» Министерства образования Московской области.

Детский сад работает с 2018 года. Он состоит из пяти корпусов и двух палисадиков. В учреждении воспитывают свыше двух тысяч ребят. Действуют спортивные и творческие кружки и секции: футбол, дзюдо, самбо и другие. Его посещают дети с особенностями развития. Садик не раз становился призером и победителем конкурсов.

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