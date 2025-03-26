Детсад № 44 в поселке Радумля под Солнечногорском отремонтируют к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин и заместитель главы Александр Сорокин проверили, как идут работы по капитальному ремонту детского сада комбинированного вида № 44 в поселке Радумля. Учебное заведение планируют открыть к началу нового учебного года.

На объекте трудится бригада из 36 человек. Подрядчик уже приступил к черновой отделке и реконструкции кровли. Специалисты проведут полную замену всех инженерных систем, включая радиаторы и сантехническое оборудование. Также обновят полы, потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений, модернизируют пищеблок, обустроят входную группу, обновят фасад здания и благоустроят прилегающую территорию. Учреждение получит новую мебель и современное оборудование.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Провели практически демонтажные работы. Впереди — заливка полов и выполнение стяжки. Основная задача сейчас — закрыть кровлю. Прорабатываем вопросы увеличения мощности электроэнергии», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Детский сад модернизируют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Напомним, что поселке Поварово продолжается строительство еще одного детсада на 250 мест.

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