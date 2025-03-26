Детсад № 44 в поселке Радумля под Солнечногорском отремонтируют к 1 сентября

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин и заместитель главы Александр Сорокин проверили, как идут работы по капитальному ремонту детского сада комбинированного вида № 44 в поселке Радумля. Учебное заведение планируют открыть к началу нового учебного года.

На объекте трудится бригада из 36 человек. Подрядчик уже приступил к черновой отделке и реконструкции кровли. Специалисты проведут полную замену всех инженерных систем, включая радиаторы и сантехническое оборудование. Также обновят полы, потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений, модернизируют пищеблок, обустроят входную группу, обновят фасад здания и благоустроят прилегающую территорию. Учреждение получит новую мебель и современное оборудование.