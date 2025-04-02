Детям в Воскресенске напомнили правила движения на велосипедах и самокатах

Тематическое мероприятие «Средства индивидуальной мобильности — правила безопасности» прошло в Воскресенске. В его рамках школьникам напомнили о том, как безопасно передвигаться на велосипедах и самокатах.

Урок провели в одной из школ Воскресенска. Оно было интерактивным. Для наглядности организаторы использовали передвижной комплекс «Лаборатория безопасности».

Занятие прошло в рамках федерального проекта «Лаборатория безопасности Московской области». Школьникам напомнили, какие есть правила поведения на дорогах, из-за чего происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей и как их предотвратить.

Также для ребят провели игру по использованию световозвращающих элементов. Школьники ответили на сложные вопросы и выполнили тематические практические задания, в том числе на мобильных тренажерах.