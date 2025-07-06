Детям в Серпухове рассказали о правилах безопасного поведения летом

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское» Екатерина Конова встретилась с воспитанниками детского лагеря в Протвине. Она рассказала ребятам про безопасное поведение во время летних каникул.

Майор полиции Екатерина Конова напомнила ребятам, что лето — не такая беззаботная пора, нужно соблюдать правила безопасности в общественных местах, в быту, у воды, вблизи проезжей части, а также во время катания на самокате или велосипеде. Она акцентировала внимание ребят на то, что нельзя гулять ночью, купаться в специальных местах и не общаться с незнакомыми людьми.

Детей разделили на три команды, и они повторили правила в игровой форме. Это важная и практическая инициатива, которая помогает несовершеннолетним научиться защищать себя и избегать опасных ситуаций в повседневной жизни.