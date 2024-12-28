Детям в Можайске вручили подарки на акции «Елка желаний»

Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки, которые они попросили на «Елке желаний». Мечты исполнили общественные деятели, депутаты и руководители структурных подразделений администрации.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, муниципальные депутаты и руководители структурных подразделений администрации исполнили мечты детей, которые приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний».

Дмитрий Мордвинцев подарил четырехлетней Алисе белого кролика. Девочка написала в письме, что очень любит сказку «Алиса в стране чудес». Малышка назвала своего нового питомца Цветочек.

«Кролик очень резвый, любопытный, видно, что когда подрастет, будет с характером», — рассказала бабушка девочки.

Другим ребятам вручили рыжего хомяка и собаку по кличке Персик. Животные нашли своих заботливых хозяев. Детям также подарили наборы для творчества, зимний спортивный инвентарь и сладости.

Такие акции показывают, что мечты детей должны сбываться, потому что взрослые готовы их осуществлять.