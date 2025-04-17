Детям в Черноголовке рассказали про местную фауну и флору

Весенний лагерь для детей, посвященный изучению живого мира: растений, птиц и животных, организовали в городском округе Черноголовка на базе семейного центра «Дивнолесье». В программе приняли участие орнитолог Ольга Калашникова и другие специалисты.

Вместе с Ольгой Калашниковой дети отправились в лес, где наблюдали за птицами, такими как коршуны и вороны, и вели полевой дневник. Некоторые участники смогли подержать в руках птицееда. Также проводились занятия по микроскопированию мелких живых существ.

В день, посвященный ботанике, ребята узнали, как собирать и сушить растения для гербария, а также освоили навыки его оформления. На научно-экспериментальной базе «Черноголовка» дети познакомились с различными видами животных, включая хорьков, соболей, каланов и ласок, обсудили особенности их жизни и поведения.

Семейный центр «Дивнолесье» в Черноголовке организует различные образовательные программы и лагеря для детей, направленные на развитие интереса к природе и науке. Для записи на занятия и получения дополнительной информации можно посетить официальный сайт центра или связаться по телефону: 8(930)936-31-48.