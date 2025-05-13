Детям в Черноголовке бесплатно проверят зрение

Культурно-досуговый центр «ГАММА» предоставляет возможность проверить зрение детей бесплатно. С 12 по 16 мая детские врачи-офтальмологи будут вести бесплатный прием по полису ОМС, предлагая диагностику и консультации по вопросам здоровья глаз.

По словам организаторов, эта акция — отличная возможность для родителей получить профессиональную оценку состояния зрения ребенка, выявить возможные проблемы на ранней стадии и получить рекомендации по их коррекции.

Чтобы прием прошел эффективно, родителям необходимо соблюсти несколько правил: за сутки до посещения окулиста необходимо снять контактные линзы, чтобы результаты диагностики были максимально точными, а также на прием взять с собой очки, если ребенок их носит.

Количество мест для бесплатной консультации в день ограничено, поэтому рекомендуется заранее записаться на прием. Запись проводится ежедневно с 09:00 до 21:00 часов по телефону: +7 (985) 392-77-48.

Для посещения офтальмолога необходимо иметь при себе следующие документы: ксерокопии паспорта родителя, ксерокопии свидетельства о рождении ребенка, полис ОМС всех регионов, кроме Москвы. Если у ребенка полис ОМС московский, то обязательно должно быть направление от педиатра или офтальмолога по форме 057.

Место проведения бесплатной диагностики: улица Третья, дом № 6, Культурно-досуговый центр «ГАММА».