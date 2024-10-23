Детям в Балашихе напомнят о важности светоотражающих элементов на одежде

Социальный раунд «Засветись!» проведут в Балашихе с 21 октября по 24 ноября. В рамках мероприятия школьникам напомнят о важности световозвращающих элементов на одежде и о безопасности дорожного движения.

Всего шесть социальных раундов организуют Госавтоинспекторы в Балашихе в рамках проекта. Мероприятия привлекут внимание населения к теме безопасности на дорогах. Отдельное внимание автоинспекторы уделят информированию школьников о важности использования световозвращающих элементов.

Акции пройдут в парках, жилых дворах и вблизи оживленных пешеходных переходов. Госавтоинспекторы призывают горожан помнить о своей безопасности и носить одежду и аксессуары со световозвращающими элементами в темное время суток или при недостаточной видимости. Родителей просят уделить особое внимание детям, контролируя наличие таких элементов на их одежде.

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