Бесплатные экскурсии и поездку в театр организовали для детей участников СВО в Солнечногорске

Детей участников специальной военной операции из Солнечногорска отвезли на бесплатные экскурсии, а также в подмосковный театр. Организаторами выступили администрация округа и Солнечногорское отделение всероссийской организации «Боевое Братство».

Ребята посетили сразу несколько усадеб: Шахматово, Боблово и Тараканово. Все эти локации связаны с именами поэта Александра Блока и ученого Дмитрия Менделеева. Экскурсоводы показали детям дома великих российских деятелей, рассказали об их повседневной жизни, творческом наследии, научных экспериментах и открытиях. Юные экскурсанты увидели флигель, в котором маленький Саша Блок проводил свои детские годы, усадебные постройки, хранящие атмосферу того времени, и храм Михаила Архангела в стиле барокко.

Дети также съездили в Ивантеевский музыкально-драматический театр на постановку «Если бы я был взрослым». Спектакль рассказал о вечных человеческих ценностях — доброте, любви и дружбе.

«Мы поддерживаем не только наших военнослужащих, но и членов их семей. Это и выплаты и пособия, и бесплатные путевки в детские лагеря, экскурсионные программы, бесплатное школьное питание, а также многое другое. Мы оказываем и адресную помощь. Глава Солнечногорска Константин Михальков, сотрудники администрации регулярно проводят встречи с бойцами и их семьями. Это помогает оперативно узнавать обо всех нуждах и вовремя помочь», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Поддержка военнослужащих, находящихся в зоне СВО и их семей продолжится.

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