Детям с ОВЗ вручили подарки от «Подольского троллейбуса»

В преддверии Дня города сотрудники муниципального предприятия «Подольский троллейбус» устроили сюрприз для ребят с ограниченными возможностями здоровья, поздравив их с наступающим праздником. Детям подарили миниатюрные игрушечные троллейбусы.

Ранее ученица из класса для детей с ОВЗ по имени Виктория подарила предприятию картину, на которой был изображен троллейбус. Этот вид транспорта развивается вместе с округом и давно стал его символом.

В знак благодарности в преддверии Дня города сотрудники предприятия решили организовать ответный сюрприз. Они посетили класс, где учится Виктория, и вручили подарки юной художнице и всем ее одноклассникам.

Напомним, в День знаний сотрудники «Подольского троллейбуса» подготовили и раздали пешеходам порядка 40 флажков и 80 светоотражающих браслетов. Аксессуары актуальны в темное время суток и позволяют сделать пешехода более заметным для водителей.