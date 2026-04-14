Детям с ОВЗ устроили дегустацию выпечки в Наро-Фоминске

Благотворительный проект «ДОБРОЛЕД» дает детям с ограниченными возможностями здоровья возможность не только заниматься хоккеем в команде, но и получать новые впечатления. В спортивной школе имени Шалимова коллектив кафе-пекарни впервые провел «космическую» дегустацию — юные гости попробовали необычную выпечку в космической тематике.

Руководитель местного отделения общества инвалидов Ольга Тихонова отметила значимость события: «Проект делает важный шаг в инклюзию. В спортивной школе мы регулярно занимаемся адаптивной физкультурой, но космическое чаепитие организовали впервые. Благодарим команду пекарни за креатив и отзывчивость. Дети запомнят этот день. Надеемся, другие предприятия поддержат традицию».

Мероприятие завершилось вручением сладких подарков и фотосессией. Организаторы планируют повторить акцию на других площадках Наро-Фоминска.