Детям с ОВЗ провели уникальные операции в центре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели трем детям сложные реконструктивные операции. Помощь получили юные пациенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Врач Алексей Иванов ранее провел для детей из Семейного центра выездную консультацию. Юных пациентов с серьезными патологиями отправили на дальнейшее лечение.
«Мы провели реконструктивные операции на стопах у мальчиков, которые помогут им носить обычную обувь без боли и предоставят уверенную походку», — рассказал Иванов.
Девочке исправили дефект кистевого сустава, что позволит ей держать ложку и выполнять другие бытовые действия.
«Эти дети нуждаются в нашей поддержке, и мы были рады им помочь», — подчеркнул врач.
Юных пациентов уже выписали.
Высокотехнологичные вмешательства требуют профессионализма и серьезной подготовки врачей. Такие операции выполняют лишь в нескольких специализированных центрах.