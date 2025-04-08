Детям с ОВЗ провели уникальные операции в центре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели трем детям сложные реконструктивные операции. Помощь получили юные пациенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Врач Алексей Иванов ранее провел для детей из Семейного центра выездную консультацию. Юных пациентов с серьезными патологиями отправили на дальнейшее лечение.

«Мы провели реконструктивные операции на стопах у мальчиков, которые помогут им носить обычную обувь без боли и предоставят уверенную походку», — рассказал Иванов.

Девочке исправили дефект кистевого сустава, что позволит ей держать ложку и выполнять другие бытовые действия.

«Эти дети нуждаются в нашей поддержке, и мы были рады им помочь», — подчеркнул врач.

Юных пациентов уже выписали.

Высокотехнологичные вмешательства требуют профессионализма и серьезной подготовки врачей. Такие операции выполняют лишь в нескольких специализированных центрах.