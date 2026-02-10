Детям с ОВЗ помогли найти помещение для занятий в Богородском округе

Депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Кобляков вместе с родителями осмотрел помещение для занятий с детьми с ОВЗ. Два подготовленных кабинета выделили в культурно-досуговом центре «Квант» в Электроуглях.

Тема поднималась еще в прошлом году, когда родители обращались к депутату и в управление социальной защиты с просьбой организовать специальное пространство с постоянными специалистами. Благодаря содействию заместителя главы администрации Богородского округа Сергея Пастухова удалось получить два кабинета, полностью соответствующих нормам: с отоплением, доступной средой и оборудованным туалетом.

Теперь дети смогут заниматься в группе, адаптироваться в социуме и общаться друг с другом.

«Наша цель — добиться выделения отдельного, специально оборудованного помещения после завершения ремонта в больнице, где занятия смогут проходить в оптимальных условиях, предназначенных исключительно для нужд особенных детей. Работа продолжается, и мы уверены, что этот результат тоже будет достигнут», — подчеркнул депутат Олег Кобляков.

Дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена, чтобы обеспечить детям с ОВЗ еще более комфортные и специализированные условия для развития и социализации.