Детям с нарушениями зрения подарили специализированные книги в Реутове

Социальная акция в поддержку слабовидящих и слепых людей прошла в дошкольном отделении школы № 4 в Реутове. В ее рамках ребятам подарили специальные книги, написанные с использованием шрифта Брайля.

Около 50 детей с нарушениями зрения занимаются в специальных группах компенсирующей и комбинированной направленности в этом дошкольном учреждении. С ними работают тифлопедагог, логопед и другие специалисты.

Для них подготовили подарки в рамках акции. В ней поучаствовали представители благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» Ольга Кузнецова и Ирина Сангорская.

«Мы выпускаем литературу для детей с разным уровнем дефекта зрения. Для полностью незрячих издаем книги с использованием шрифта Брайля. А для слабовидящих делаем объемные и более красочные иллюстрации», — сказала Ольга Кузнецова.

Отметим, что мероприятие приурочили к Международному дню белой трости, призванному привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями зрения. Его отмечают 15 октября.

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