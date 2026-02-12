Детям Орехово-Зуева рассказали о героях СВО

В Орехово-Зуеве стартовала Всероссийская акция «Письмо солдату», которая объединила юных горожан в поддержке военнослужащих и изучения истории мужества. Ученики вторых и третьих классов в Парке Победы не только написали послания бойцам, участвующим в специальной военной операции, но и получили знания о героях из рук местного библиотекаря.

В специально оборудованной гримерной комнате, временно превратившейся в творческую мастерскую, дети выводили цветными карандашами и фломастерами свои пожелания.

Волонтеры из местного отделения «Движения первых» активно помогали детям, показывая, как из обычного листа бумаги сложить традиционный солдатский конверт-треугольник. Все эти письма вскоре отправятся адресатам, несущим службу вдали от дома. Специалист местного отделения «Движения первых» Евгения Сорокина подчеркнула значимость подобных инициатив.

«Такие акции важно проводить, потому что солдатам необходима любая поддержка — не только материальная, но и моральная. Детям же нужно обязательно рассказывать о наших героях, о том, что происходит в стране. Мы сегодня здесь, чтобы вместе с ребятами провести эту акцию и передать бойцам в зону специальной военной операции частичку тепла и поддержки», — сообщила Евгения Сорокина.

Помимо написания писем, для школьников была организована просветительская беседа «Герои СВО — наши земляки». Библиотекарь рассказала детям о мужестве и самоотверженности воинов, которые отдали свои жизни за Родину, защищая ее суверенитет и безопасность.