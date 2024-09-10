Детям из Воскресенска напомнили правила дорожного движения

В начале учебного года для школьников из городского округа Воскресенск организовали занятия по безопасности дорожного движения. В парке «Москворецкий» провели мастер-класс, а во Дворце культуры «Цементник» и в сельском клубе в Степанщине прошли профилактические беседы.

На мастер-классе «Наш друг светофор» в парке «Москворецкий» ребята мастерили поделки из цветной бумаги и картона. Во время занятия им напомнили правила поведения на дорогах. Гости мероприятия повторили также значения сигналов светофора.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный транспорт» во Дворце культуры «Цементник» и сельском клубе деревни Степанщино с ребятами провели беседы. Им напомнили основные правила поведения на железнодорожном транспорте и вблизи железной дороги.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».