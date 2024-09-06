Детям из реабилитационного центра в Подольске подарили наборы канцтоваров к школе

Председатель комитета по образованию в Подольске Надежда Фролова и руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева навестили детей в реабилитационном центре. Они вручили им наборы к школе.

Надежда Фролова и Любовь Ушанева поздравили ребят с началом учебного года и вручили им ранцы с канцелярией и книги.

Более 100 из реабилитационного центра «Кораблик» в Подольске сели за парты в этом году. С ними занимается команда подготовленных педагогов школы «УчимЗнаем». При этом, образовательная программа подбирается индивидуально для каждого ребенка.

Отметим, проекту «ЗнаемУчим» в этом году исполнилось 10 лет. Он работает в 67 крупных детских больницах по всей России, в том числе в Подольске в реабилитационном центре «Кораблик». Учреждение с современными кабинетами для школьного образования открыл президент России Владимир Путин в 2023 году.

На данный момент здесь восстанавливаются 138 детей.

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