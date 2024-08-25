Детям из малообеспеченных семей в Коломне вручили рюкзаки с канцтоварами

Фото: Медиасток.рф

В преддверии нового учебного года депутаты городского округа Коломна организовали акцию по вручению рюкзаков от губернатора Московской области Андрея Воробьева юным жителям города. Школьные принадлежности предназначены для будущих первоклассников из малоимущих семей.

Председатель Совета депутатов Коломны Николай Братушков отметил, что собрать первоклассника не только очень волнительно, но и очень затратно. Для малоимущей семьи это существенно отражается на бюджете. Депутаты стремятся поддержать такие семьи и, помимо губернаторского рюкзака, первоклассникам вручили сладости и другие подарки.

Рюкзак с анатомической спинкой наполнен всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями: тетрадками, карандашами, красками, альбомом, подставкой для книг и материалами для творчества.

Напомним, что мерой социальной поддержки могут воспользоваться родители будущих школьников, чей доход не превышает 18 296 рублей на каждого члена семьи.

Заявление на можно подать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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