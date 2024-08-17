Детям из Лосино-Петровского напомнили правила безопасности вблизи водоемов

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Партийцы «Единой России», молодогвардейцы и сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций городского округа Лосино-Петровский проверили детскую площадку «Звездный городок» рядом с рекой Клязьмой. Для малышей и их родителей они провели беседу о безопасности вблизи водоемов.

Детскую площадку «Звездный городок» в микрорайоне Лукино-Варино посетили исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин, активисты «Молодой гвардии» и сотрудник Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В рамках проекта «Патруль безопасности» родителям и их детям партийцы и сотрудник МЧС напомнили правила безопасности на детских и спортивных площадках, которые находятся вблизи водоемов и рек.

«Партия „Единая Россия“ всегда стоит на страже интересов людей, особенно самых уязвимых категорий — наших детей. Именно поэтому мы проводим тщательный мониторинг социально значимых объектов, таких как детские площадки, чтобы обеспечить их безопасность и создать комфортные условия для отдыха и досуга наших юных граждан», — прокомментировал Вячеслав Градин.

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