Урок "Единство разных" прошел для школьников Лобни

К Всемирному дню толерантности в библиотеке «Депо» Лобни прошел урок «Единство разных». Школьникам младших классов рассказали о важности уважения и принятия различий.

В ходе дискуссии ребята узнали, что означает толерантность и какие качества присущи людям, которые уважают окружающих. Для лучшего понимания темы сотрудники библиотеки подготовили интерактивную презентацию и провели несколько психологических игр. Особенно школьникам понравилась игра «Чем мы похожи», где каждый искал общие черты и интересы у себя и своих одноклассников.

Такие занятия помогают детям лучше понять ценность разнообразия и значимость уважительного отношения к людям, отличным от них. Организаторы отметили, что урок вызвал у детей живой интерес и оставил яркие впечатления.

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