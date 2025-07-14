Детям из летнего лагеря в Раменском напомнили правила пожарной безопасности

В детском оздоровительном лагере «Дубки», расположенном в живописном поселке Кратово Раменского муниципального округа, состоялось познавательное мероприятие, посвященное пожарной безопасности. Ребятам в игровой форме напомнили о том, как возникают пожары и как правильно вести себя при возгорании.

Организацию праздника взяли на себя специалисты пожарного надзора, Раменского пожарно-спасательного гарнизона, Восточного отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и Раменской службы спасения, которые объединились, чтобы научить детей важным правилам безопасности.

Мероприятие началось с увлекательной лекции, во время которой эксперты в доступной форме объяснили ребятам, как возникают пожары, какие первичные средства используют для их тушения и как правильно действовать при возгорании. Особое внимание уделили профилактике пожаров в быту и на природе, а также безопасному обращению с электроприборами и открытым огнем.

Главным событием дня стали практические занятия, вызвавшие у детей настоящий восторг. Ребята познакомились с работой пожарной техники, смогли примерить экипировку спасателей, подержать пожарный рукав и даже попробовать свои силы в тушении условного очага возгорания. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России рассказали о правилах поведения на воде и показали, как работают спасательные средства.

Этот насыщенный день не только подарил детям яркие эмоции, но и научил их важным навыкам, которые помогут избежать опасных ситуаций и действовать уверенно в чрезвычайных обстоятельствах.