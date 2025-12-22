Детям из 13 приютов Богородского округа передали новогодние подарки

Подарки собрали силами Центра поддержки инициатив Богородского округа. В этом году в акции «Подари мечту» участвуют 784 ребенка из 19 детских домов и социальных приютов в разных областях России.

Дети читали стихи, показывали музыкальные номера, рассказывали о своих достижениях за год в учебе и спорте. Воспитанники Фурмановского и Васильевского детских домов традиционно порадовали современным прочтением старых сказок. Некоторые ребята уже учатся в колледжах, живут в общежитиях и приедут на новогодние каникулы, поэтому подарки им вручат чуть позже.

Особенно это касается детских домов в Кадниково и Первомайском. Там проживают особенные дети и передать подготовленные подарки им лично сложно, потому что в силу состояния здоровья ребятам тяжело даются дополнительные контакты с посторонними людьми. В Карабаново два учреждения и подарки пока вручены в одном отделении. Во втором все подарки ребята получат на елке 29 или 30 декабря.

Впереди еще шесть детских учреждений, в которых ребят ждут подарки.

В Богородском округе уже стало доброй традицией ежегодно проводить добрую и светлую акцию «Подари мечту». Уже на протяжении 11 лет в роли дарителей выступают все желающие. Обычные жители округа, представители бизнес-сообщества, предприниматели, меценаты выбирают детские рисунки и накануне Нового года дарят авторам загаданные подарки.