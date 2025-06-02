Детям и их родителям во Фрязине напомнили правила дорожного движения

В лесопарке во Фрязине в День защиты детей провели профилактическую акцию «Безопасное детство». Юным жителям округа и их родителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Организовали профилактическое мероприятие сотрудники Госавтоинспекции и Министерства чрезвычайных ситуаций, представители администрации городского округа Фрязино и медики скорой помощи.

С малышами и их родителями проводили профилактические беседы. А затем приглашали посмотреть выставку спецтехники и поучаствовать в интерактивных викторинах. Ребята с интересом изучали патрульные машины, автомобили экстренных служб и мотоциклы Госавтоинспекции. Вместе с сотрудниками правопорядка дети повторили правила перехода дороги, значения дорожных знаков и сигналов светофора. Юным участникам мероприятия вручили памятные сувениры.

Такие акции особенно актуальны в летнее время, когда дети чаще гуляют, катаются на велосипедах и самокатах.

«Подобные мероприятия — отличный способ в доступной форме объяснить ребятам, как избежать опасных ситуаций. Но ключевая роль принадлежит родителям: их пример и регулярные напоминания — лучшая профилактика», — отметил один из организаторов акции.