Дети‑сироты получили сертификаты на мебель и технику в Солнечногорске

Детям-сиротам и подросткам, оставшимся без попечения родителей, вручили денежные сертификаты на покупку мебели и техники в Солнечногорске. Это поможет им обустроить свои новые квартиры, которые они получили благодаря жилищным сертификатам после достижения совершеннолетия.

В России предусмотрели поддержку для детей-сирот, однако в Солнечногорске решили сделать шаг вперед. С 2024 года здесь стартовал социальный проект, направленный на улучшение их жилищных условий. Полученные сертификаты позволяют приобрести мебель и технику на сумму до 150 тысяч рублей по собственному выбору.

«Солнечногорский округ стал первым, где реализовали такую инициативу. Это значительная поддержка для детей. Мы хотели, чтобы они почувствовали заботу государства как старшего товарища, который всегда готов прийти на помощь, и организовали им настоящий праздник», — отметил начальник Окружного управления социального развития № 20 Министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.