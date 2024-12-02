Дети‑сироты получили сертификаты на мебель и технику в Солнечногорске
Детям-сиротам и подросткам, оставшимся без попечения родителей, вручили денежные сертификаты на покупку мебели и техники в Солнечногорске. Это поможет им обустроить свои новые квартиры, которые они получили благодаря жилищным сертификатам после достижения совершеннолетия.
В России предусмотрели поддержку для детей-сирот, однако в Солнечногорске решили сделать шаг вперед. С 2024 года здесь стартовал социальный проект, направленный на улучшение их жилищных условий. Полученные сертификаты позволяют приобрести мебель и технику на сумму до 150 тысяч рублей по собственному выбору.
«Солнечногорский округ стал первым, где реализовали такую инициативу. Это значительная поддержка для детей. Мы хотели, чтобы они почувствовали заботу государства как старшего товарища, который всегда готов прийти на помощь, и организовали им настоящий праздник», — отметил начальник Окружного управления социального развития № 20 Министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.
Эту важную социальную инициативу реализуют благодаря совместным усилиям Всероссийского комитета поддержки Путина, благотворительного фонда «Дари Добро», окружного управления социального развития и местных производственных предприятий.
«Это пилотный проект, который уже показывает позитивные результаты. Вместе с бизнесом мы проводим вторую акцию в Солнечногорске по обеспечению детей мебелью и бытовой техникой для их новых квартир. Первая акция прошла в июле. Мы планируем распространить этот опыт на всю Московскую область», — подчеркнул председатель Всероссийского комитета поддержки Путина Роман Путин.
С начала года в Солнечногорске жильем обеспечили уже 12 детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей. Благодаря жилищным сертификатам они могут выбрать квартиру в Подмосковье и сразу оформить ее в собственность.
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