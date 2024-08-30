Омбудсмен Ксения Мишонова навестила детей в онкодиспансере Балашихи

В преддверии Дня знаний пациентов Московского областного онкодиспансера навестили уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Они пообщались с ребятами и подарили им подарки.

С мая 2018 года у пациентов детского онкодиспансера появилась возможность не только проходить лечение, но и учиться. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и глава округа Сергей Юров пообщались с ребятами и лично посмотрели, как устроено детское отделение.

«За эти годы качественное госпитальное образование получили 413 детей. В прошлом году даже сдавали ЕГЭ. Здесь работает 14 специалистов: это и педагог-психолог, и учитель-логопед, и педагоги-тьютеры», — сообщил Юров.

В медучреждении находятся дети с самого рождения до 18 лет. Чтобы в любом возрасте они не отставали от школьной программы, в 2023 году там открылась первая региональная площадка всероссийского проекта «Учим-Знаем». А для девятиклассников, которые проходят лечение, появилась возможность прохождения итоговой аттестации. Отделение детской онкологии открыли в Балашихе в 1966 году. За год здесь проходят лечение около двух тысяч человек.

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