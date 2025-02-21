Дети в Лобне приняли участие во всероссийском проекте

Воспитанники детского сада «Чайка» приняли участие во Всероссийском долгосрочном проекте по гражданско-патриотическому воспитанию детей «80 звезд — это наша Победа». В нем принимают участие более 140 образовательных организаций в России и Белоруссии.

Проект посвящен подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение нескольких месяцев ребята будут изучать героические подвиги народа, участвовать в конкурсах и акциях, выполнять задания. В итоге группы получают звезды. Для победы необходимо набрать 80 баллов.

В Воскресенске дети уже получили первые звезды за активное участие в сборе гуманитарной помощи.

«Мы надеемся, что участие в проекте поможет детям расширить свои знания о Великой Отечественной войне, научит их уважать ветеранов и понимать значение мира на Земле», — рассказали воспитатели дошкольного отделения СОШ № 9.