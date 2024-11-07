Дети в Красногорске напишут письмо дошкольникам из Белгородской области

Воспитанники клуба «Зигзаг» изготовили модель советской ракеты ГИРД-09. Ребята из образовательного центра «Лидер» в Красногорске отправят ее детям в Белгородской области в рамках проекта «Живые письма дошкольников».

Проект создан для того, чтобы наглядно показать многообразие регионов России. Дети будут знакомить сверстников других городов с достижениями и особенностям своего муниципалитета.

Один из символов Нахабино — модель ракеты ГИРД-09. Ее изготовили воспитанники авиамодельного клуба «Зигзаг», а дошколята из «Лидера» предложили подарить поделку ребятам в Белгороде.

«Решили поддержать инициативу Образовательного центра „Лидер“, так как наш клуб „ЗигЗаг“ курирует место запуска первой жидкостной ракеты ГИРД-09, и проект связан с тем, чтобы предоставить символы нашего городского округа Красногорск. Одним из символов является данная ракета. Ученица нашего клуба „ЗагЗаг“ Алиса изготовила макет этой небольшой ракеты, и мы решили сегодня дополнить в коллекцию вот этих символов, которые пойдут в город Старый Оскол», — рассказал руководитель авиамодельного клуба «ЗигЗаг» Андрей Кушнир.