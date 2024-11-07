Дети в Красногорске напишут письмо дошкольникам из Белгородской области
Воспитанники клуба «Зигзаг» изготовили модель советской ракеты ГИРД-09. Ребята из образовательного центра «Лидер» в Красногорске отправят ее детям в Белгородской области в рамках проекта «Живые письма дошкольников».
Проект создан для того, чтобы наглядно показать многообразие регионов России. Дети будут знакомить сверстников других городов с достижениями и особенностям своего муниципалитета.
Один из символов Нахабино — модель ракеты ГИРД-09. Ее изготовили воспитанники авиамодельного клуба «Зигзаг», а дошколята из «Лидера» предложили подарить поделку ребятам в Белгороде.
«Решили поддержать инициативу Образовательного центра „Лидер“, так как наш клуб „ЗигЗаг“ курирует место запуска первой жидкостной ракеты ГИРД-09, и проект связан с тем, чтобы предоставить символы нашего городского округа Красногорск. Одним из символов является данная ракета. Ученица нашего клуба „ЗагЗаг“ Алиса изготовила макет этой небольшой ракеты, и мы решили сегодня дополнить в коллекцию вот этих символов, которые пойдут в город Старый Оскол», — рассказал руководитель авиамодельного клуба «ЗигЗаг» Андрей Кушнир.
Тема очередной акции — «Поезд дружбы». В ней приняли участие 30 воспитанников детских садов.
«Наша группа уже больше года участвует в проекте „Живые письма дошкольников“, суть которого состоит в обмене письмами между дошкольниками садов России, в которых мы рассказываем о нашем городе. В этом проекте постоянно проходят различные акции, и в этот раз мы вызвались поучаствовать в акции „Поезд дружбы“. Мы формируем вагон дружбы и отправляем ребятам в Белгородскую и Курскую области. В вагон мы вкладываем то, что рассказывает ребятам о нашем городе — это продукция фабрик и заводов нашего города, какие-то факты истории, творчество известных людей нашего округа», — поделилась воспитатель дошкольного отделения Образовательного центра «Лидер» Лилия Любавина.
Модель ракеты ГИРД-09 отправится в Белгородскую область в составе посылки от дошкольного отделения Образовательного центра «Лидер».
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