Дети бойцов СВО в Лосино-Петровском побывали на встрече с поисковым отрядом

Центр объединения гражданских инициатив «Единые» организовал мероприятие для семей участников СВО. Дети и родители познакомились с корги-отрядом «Маруся и друзья».

Встреча прошла на базе общественной приемной партии «Единая Россия». Организовали мероприятие Леонид Киселев, Центр поддержки многодетных семей «Мы рядом» и его руководители Елена Никифорова и Светлана Алиферова, руководители «Комитета семей воинов Отечества», а также активисты партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии».

Отряд корги изначально создавался для поисковых операций, однако прошел переобучение и стал помогать детям с особенностями здоровья. Выяснилось, что общение с корги улучшает физическое состояние ребят.

Организаторы, помимо знакомства с корги, представили документальный фильм, где показано взаимодействие детей и собак этой породы.

«В нашем обществе особенно важно поддерживать тех, кто стоит на передовой, защищая нашу родину. Семьи бойцов СВО — это наш оплот, и мы обязаны создать для них атмосферу заботы и понимания. Мы рады, что смогли организовать этот день, где радость общения с нашими четвероногими друзьями помогает детям не только развиваться, но и находить поддержку в трудные моменты», — сказала Светлана Алиферова.

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