Дети участников СВО из Подольска отправились в лагерь «Литвиново»

Девять ребят, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, отправились на бесплатный двухнедельный отдых в детский оздоровительный лагерь «Литвиново». Находится база отдыха в Наро-Фоминском округе.

Путевки предоставляются детям участников СВО бесплатно, включая проезд и сопровождение.

«Там было очень весело и интересно! Мы играли, делали поделки из веревочек, посещали мастер-классы по бисероплетению, купались в бассейне», — поделилась одна из девочек, которая уже отдыхала там в прошлом году.

Лагерь «Литвиново» с 2022 года принимает только детей участников СВО, включая контрактников, мобилизованных и детей погибших родителей. Программа лагеря включает как стационарный, так и палаточный формат отдыха с туристической направленностью. Организована творческая, спортивная, культурно-просветительская программа.

Особенность объекта в том, что в нем работают вожатые, прошедшие специальную психологическую подготовку для работы с детьми участников СВО, помогая им справиться с переживаниями и трудностями.