Дети участников СВО из Подмосковья посетили экскурсию на Байконур

Дети участников СВО из Подмосковья посетили космодром Байконур. Они своими глазами увидели отправку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Поездку организовал фонд «Защитники Отечества».

Как рассказали в фонде, ракету-носитель «Союз 2.1б» сконструировали по чертежам серийной ракеты «Союз-У».

Для ребят также провели экскурсию по мемориальному комплексу и пусковой площадке «Гагаринский старт», с которой отправлялись первые космонавты. Они посетили домики Королева и Гагарина.

«Мы хотим сказать огромное спасибо фонду „Защитники Отечества“ и корпорации Роскосмос за предоставленную возможность посетить космодром Байконур. Нам удалось посетить космодром в день запуска космического корабля, и это было незабываемо!» — сказала участница поездки София.

Во время поездки детей сопровождали сотрудники фонда и представители «Роскосмоса».