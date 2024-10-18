Дети участников СВО и ребята из многодетных семей покатались на лошадях в Балашихе

Благотворительная акция «Добрые прогулки», организованная членами партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Защита животного мира», прошла в Балашихе. Мероприятие провели на конюшне «Пелагея», туда приехали ребята из многодетных семей и дети участников специальной военной операции.

Для гостей мероприятия тренерский состав конно-спортивного клуба провел часовую прогулку на лошадях. Координатор проекта «Защита животного мира» Ирина Митюрина объяснила важность таких занятий.

«Это не просто конные прогулки, но и возможность позитивного воздействия на физиологию и психику детей. Общение с лошадьми помогает детям ощутить гармонию с природой, развивает ответственность и укрепляет эмоциональное состояние», — отметила она.

В завершении встречи участники посетили вагончик, где живут спасенные кошки и котята. Ирина Митюрина также рассказала о инициативах «Единой России», направленных на помощь животным. Один из спасенных котят, найденных на контейнерной площадке, понравился гостье мероприятия Полине. Девочка уже уговаривает своего папу взять животное домой.

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