Дети сотрудников МОНИКИ пройдут оздоровление за 10% от стоимости

Профсоюзная организация МОНИКИ имени Владимирского подвела итоги работы за прошлый год и наметила планы на текущий. В заседании приняли участие директор института Константин Соболев, заведующие отделениями и старшие медсестры.

По словам председателя ППО Виталия Макурина, в МОНИКИ профсоюзной деятельностью занимаются 95 профоргов. Их главная цель — донести до сотрудников информацию об изменениях в законодательстве, мерах поддержки, а также мероприятиях института.

«В этом году 90 детей наших сотрудников пройдут оздоровление всего за 10% от стоимости путевки. Также мы провели аттестацию порядка 700 рабочих мест и проверили их на соответствие нормам», — рассказал Макурин.

Также в институте коллектив часто принимает участие в совместных культурно-досуговых мероприятиях, а благодаря профсоюзу сотрудники оплачивают только 30% от стоимости экскурсий.

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