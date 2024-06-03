Дети сотрудников «Коммунальных систем Подмосковья» отправились в лагерь

Дети сотрудников компании «Коммунальные системы Московской области» отправились на отдых в молодежный лагерь. Смена началась 1 июня и продлится две недели, о чем сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Генеральный директор предприятия Игорь Берняков поздравил ребят с началом отдыха и пожелал им массу новых впечатлений.

«Сегодня мы провожаем детей наших сотрудников в молодежный лагерь „Олимп“ городского округа Коломна. Это уже традиционное мероприятие, социально значимое для нашей организации. И вдвойне приятно, что отъезд совпал с Международным днем защиты детей. Поздравляю всех ребят с этим замечательным праздником», — сказал он.

Летний отдых для детей — это важная часть социальной программы «Коммунальных систем Московской области». Организация старается находить интересные идеи на лето, чтобы ребята не только отдыхали, но и развивались.

В этом году ребят ждет насыщенная двухнедельная программа. В каждой смене будут проводить квизы, квесты, опыты, кинопросмотры, обучающие занятия и другие виды активностей. Второй заезд планируется 1 июля — в одинцовский пансионат «Лесной городок».

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