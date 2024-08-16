Еще трое сирот из Химок получили сертификаты на приобретение жилья

Глава Химок Дмитрий Волошин торжественно вручил сертификаты на покупку жилья трем сиротам. Они смогут приобрести квартиру в любом городе Подмосковья.

Сироты могут рассчитывать на помощь от государства в получении собственного жилья с 18 лет. Сертификат позволяет подобрать желаемую квартиру и оформить ее в собственность.

«Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева мы можем реализовывать в Химках такие важные и значимые для молодежи проекты», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что государственная программа «Жилище» действует уже девять лет. За это время новый дом обрели свыше 100 сирот.

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