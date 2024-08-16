Еще трое сирот из Химок получили сертификаты на приобретение жилья

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин торжественно вручил сертификаты на покупку жилья трем сиротам. Они смогут приобрести квартиру в любом городе Подмосковья.

Сироты могут рассчитывать на помощь от государства в получении собственного жилья с 18 лет. Сертификат позволяет подобрать желаемую квартиру и оформить ее в собственность.

«Мы верим в вас и знаем, что вы сможете достичь больших высот. При поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева мы можем реализовывать в Химках такие важные и значимые для молодежи проекты», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что государственная программа «Жилище» действует уже девять лет. За это время новый дом обрели свыше 100 сирот.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье

Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике

Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

Никаких больше красных линий

Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте