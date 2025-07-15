Дети с ОВЗ из Балашихи приняли участие в тренировке по адаптивному фитнесу

В отделении «Маяк» социального центра «Балашихинский» прошла встреча с тренером по адаптивному фитнесу Натальей Рыжовой. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Эстафета успеха», организованного при поддержке АНО «Я продолжаю идти» и Клуба адаптивных видов спорта «Фламинго».

Цель проекта — помочь детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал через занятия спортом и физическую активность. Наталья Рыжова, мастер спорта по дисциплинам для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, провела специальную тренировку, адаптированную под индивидуальные особенности каждого ребенка. Такой подход позволил участникам чувствовать себя уверенно и безопасно, получая радость от движения.

Занятия адаптивным фитнесом не только укрепляют здоровье, но и вдохновляют ребят, помогая им поверить в свои силы и открыть новые горизонты. Дети учатся преодолевать трудности, находят мотивацию и получают эмоциональную поддержку.

Проект «Эстафета успеха» продолжает свою работу в Балашихе, создавая условия для самореализации и развития детей с особенностями здоровья. Такие инициативы доказывают, что спорт способен объединять и открывать новые возможности для каждого.