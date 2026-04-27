Дети с ограниченными возможностями поучаствовали в экологической кампании

В рамках общероссийской экологической кампании «Мы за чистоту» воспитанники Семейного центра «Доверие» Щелковского округа приняли участие в благоустройстве территории. Несмотря на особые потребности детей, организаторы смогли создать инклюзивную среду, в которой каждый участник смог внести свой вклад в преображение родного края.

Во время субботника ребята вместе с воспитателями и волонтерами выполнили комплекс задач: убрали сезонный мусор, привели в порядок пространство вокруг центра, ухаживали за зелеными насаждениями и провели санитарную очистку малых архитектурных форм.

Все виды работ были тщательно адаптированы под индивидуальные возможности детей. Специалисты центра разработали безопасный алгоритм действий, который исключает травматизм и переутомление. Это позволило активно и добровольно включить детей в общественно значимую деятельность.

Организаторы отметили, что вовлечение детей с инвалидностью в трудовые и экологические практики имеет стратегические социально-педагогические цели. Акция «Мы за чистоту» в «Доверии» доказала, что желание сделать мир лучше не зависит от состояния здоровья. Самые маленькие участники субботника работали с энтузиазмом, несмотря на дождливую погоду. По завершении мероприятий они отметили, что рады видеть результаты своего труда. Организаторы планируют сделать такое инклюзивное участие в субботниках доброй традицией Центра.