Дети с нарушениями развития смогут заняться флорболом в Лобне

В Лобне юные спортсмены, занимающиеся в рамках проекта «Мини-футбол с особенными детьми» под руководством Андрея Бондаренко, получили возможность попробовать себя в новом виде спорта — флорболе. Для организации занятий необходимый спортивный инвентарь предоставили подрядчики по содержанию дорог, управляющие компании МП «Домовладение» и «Смарт», МКУ «Управление по работе с территориями» и МосОблЕИРЦ при поддержке городской администрации.

Флорбол — это командный вид спорта, который проходит в закрытом помещении с использованием специальных клюшек и мяча. Занятия спортом для детей с особенностями развития важны не только с точки зрения физической активности. Они способствуют укреплению здоровья, развитию координации и мышечной силы. Кроме того, игра в команде помогает ребятам учиться взаимодействовать и доверять друг другу.

Проект «Мини-футбол с особенными детьми» действует в Лобне с 2018 года и направлен на адаптивное физическое воспитание детей и подростков от четырех до 18 лет. В рамках программы участники осваивают базовые виды спорта, такие как баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, лёгкая атлетика и футбол. Руководит проектом и тренирует спортсменов Андрей Бондаренко.